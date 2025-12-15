S. MARINELLA - Tidei si affida ai social per annunciare che è intenzionato seriamente a presentare una lista che porterà il suo nome e parlando di quello che è successo una quindicina di giorni fa, quando è stato sfiduciato, dice che sta preparando con i suoi avvocati una denuncia da inviare alla Procura della Repubblica per l’atto compiuto dalle minoranze.

“Il misfatto è stato compiuto – dice Tidei nel video – con i miei avvocati stiamo preparando una querela verso coloro che potrebbero avere delle responsabilità penali in questo atto che è un vero e proprio tradimento, che nasce sicuramente per interessi personali. Sarà un esposto molto dettagliato con nome e cognome e presenze inquietanti di personaggi che già sono sotto processo, presenti nell’abitazione di una consigliera di cui sarà molto difficile dimostrare che fosse solo un passaggio involontario nel luogo in cui sarebbe avvenuto il misfatto”. Comunque l’ex sindaco dice di voler chiudere definitivamente questo capitolo, di non voler trascinare per mesi la polemica e di ricominciare a lavorare per vincere alle elezioni e continuare il lavoro che è stato bloccato dalla sfiducia.

“Ripartiamo dal dissesto che ci è stato lasciato di 30 milioni di euro – afferma l’ex sindaco – ma che in sette anni di lavoro posso dire che la mattina quando ho lasciato il Comune, avevamo in cassa quasi dieci milioni di euro di cui otto da dare all’Europa per le opere Pnrr. Avevamo attivi venti cantieri che oggi sono fermi, perché la Commissaria Prefettizia è arrivata per fare l’ordinaria amministrazione mentre quando c’ero io già alle otto del mattino ero in Comune. Non si può amministrare un Comune che d’estate arriva a centomila abitanti stando in Comune due o tre giorni a settimana”.

Nel video, Tidei annuncia che da domani andrà a visitare tutti i cantieri aperti per far vedere ai residenti cosa la città ha perso. “Cantieri che la nostra amministrazione stava portando avanti ma che con l’arrivo della Commissaria non si faranno – conclude l’ex sindaco - quindi durante la campagna elettorale diremo quello che abbiamo fatto e che faremo in futuro perché mi presenterò alle elezioni con una lista Tidei ed insieme ad un campo largo che potrebbe riproporre la stessa coalizione uscita dalle elezioni, cercheremo di trovare il consenso su un nome condiviso con l’obiettivo di riattivare quei cantieri che purtroppo si sono inevitabilmente interrotti”.

