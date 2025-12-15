CIVITAVECCHIA – Un gesto semplice, ma capace di scaldare davvero il Natale di tante famiglie del territorio. Torna “A Natale stiamo insieme” l’iniziativa promossa dai Lions Club Civitavecchia Porto Traiano, Lions Club Civitavecchia Santa Marinella Host e dal Rotary Club, che anche quest’anno hanno deciso di unire le forze per sostenere chi vive una condizione di fragilità economica e sociale. Ciascun club ha messo a disposizione 1000 euro, per un totale trasformato in schede spesa da 50 euro, spendibili presso i supermercati Conad per qualsiasi tipo di acquisto, alimentare e non. Le tessere sono state distribuite dalle associazioni del territorio – Misericordia, Casa di Cristina, Croce Rossa, Cavalieri di Malta, Il Ponte e Caritas diocesana – che conoscono da vicino i bisogni delle persone e individueranno le famiglie più in difficoltà. Un’iniziativa nata nel 2020, in piena emergenza pandemica, e che oggi è giunta alla quarta edizione. «Portiamo avanti una tradizione alla quale teniamo molto – ha spiegato Eleonora Roscioni, Lions Club Porto Traiano –le nostre associazioni sono contente di proseguire un percorso nato in un momento difficile e che oggi dimostra quanto sia importante aiutare insieme». Sulla stessa linea Alberto De Angelis, presidente del Lions Club Civitavecchia Santa Marinella Host: «È un’iniziativa importante di sostegno concreto al territorio». Per il Rotary, come ha ricordato la vicepresidente Maria Cristina Ciaffi, sostenuta dal presidente Luca Grossi, «è un piccolo aiuto, ma può fare la differenza. Uniti si può davvero avviare un percorso di cambiamento». Dal mondo del volontariato emerge con forza il valore umano dell’iniziativa. Sergio Bassetti della Misericordia ha sottolineato come «questo non sia il solito pacco alimentare: è un dono che permette, per una volta, di scegliere cosa comprare, magari realizzando un desiderio dei figli o concedendosi un piccolo sfizio». Per Benedetto Marasà dell’associazione Il Ponte è «una bella carezza per Natale, soprattutto per le mamme che ospitiamo. Un gesto che ci fa sentire davvero insieme». Un pensiero condiviso anche da Stefania Milioni, direttore della Caritas diocesana: «Non è scontato che tutto questo avvenga. A Natale sofferenze e problemi si amplificano e iniziative come questa aiutano concretamente le famiglie del nostro territorio». «Queste carte - ha aggiunto Roberto Petteruti di Croce Rossa - diventano anche uno strumento per avvicinare chi cerchiamo di assistere». Una carezza, appunto, capace di scaldare almeno un po’ questo Natale.

