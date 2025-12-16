CIVITAVECCHIA – Torna l’allarme “pitbull” a San Liborio. A lanciarlo sono nuovamente gli abitanti della zona di via Falda che segnalano la presenza di un pitbull e di un meticcio di taglia medio-piccola aggressivi che si aggirano liberi nell’area e che avrebbero anche aggredito alcuni gatti. Secondo il racconto, affidato ai social, di una residente i due cani avrebbero aggredito un felino ferendolo gravemente alla zampa con conseguente corsa dal veterinario in piena notte ma la cosa più grave è il fatto che non è la prima volta che viene fatta una denuncia del genere, negli scorsi anni infatti episodi simili si sono ripetuti e a nulla sono valse le proteste dei residenti che tornano ad alzare la voce. «Sono state chiamate anche le forze dell’ordine - racconta una donna - ma nulla di fatto, non sappiamo a chi rivolgerci». Una situazione difficile che ciclicamente torna a ripetersi con una cittadina che dice di aver anche provato a parlare con il padrone dei cani senza però riuscire a farlo ragionare, anzi. I cittadini chiedono un intervento per controllare anche che i due cani stiano bene e per riportare un po’ di sicurezza nell’area vista l’aggressività, pur tenendo a specificare che nessuno vuole colpevolizzare gli animali ma chi li ha abituati in questo modo. Via Falda e dintorni sono aree molto frequentate dai residenti che spesso si recano a passeggio con i propri animali domestici e, come qualcuno ha fatto notare, non è facile se si ha la continua paura di poter essere aggrediti perché, si sa, gli amici a quattro zampe diventano parte della famiglia e rischiare di vederne ferito uno, o peggio, dopo un allarme lanciato più e più volte manda su tutte le furie i residenti. Per non parlare poi del rischio che magari le aggressioni vengano rivolte agli umani. L’appello dei residenti è semplice: si mettano in sicurezza gli animali per il loro benessere e per la tranquillità dell’area.

©RIPRODUZIONE RISERVATA