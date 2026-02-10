Quarti di finale di Coppa Italia davvero importanti per il Tolfa che domani, con fischio d'inizio alle 15, scende in campo fra le mura amiche del campo Felice Scoponi per affrontare il Real San Basilio in una delle sfide più impegnative del tabellone. La società collinare tiene particolarmente a questo appuntamento, uno degli obiettivi stagionali. Consapevole dell’importanza della competizione e del valore dell’avversario il tecnico dell’undici biancorosso, Emiliano Cafarelli, non nasconde le difficoltà del confronto:

«Affrontiamo probabilmente una delle squadre più forti della categoria - spiega mister Emiliano Cafarelli, tecnico del Tolfa - il Real San Basilio è una società che ha investito tantissimo e che nell’ultima settimana ha fatto anche tre nuovi acquisti. Non è facilissimo da calibrare, capire e studiare, ma parliamo di una squadra con un potenziale davvero importante. Non dico la più forte della Promozione, ma sicuramente una delle tre o quattro più attrezzate del campionato».

Una gara che per il Tolfa rappresenta un banco di prova significativo, soprattutto in vista del doppio confronto, con il ritorno in programma sul campo del Real San Basilio in programma per il 25 febbraio, dove verrà messo in palio il biglietto per la semifinale della competizione infrasettimanale.

«Per noi - prosegue mister Emiliano Cafarelli - è una partita importante, da affrontare nel modo giusto. In genere in questo tipo di gare abbiamo sempre fatto bene, i ragazzi sono molto concentrati. L’obiettivo è disputare i primi novanta minuti in maniera corretta, perché poi il ritorno in casa loro sarà sicuramente complesso».

Il tecnico rossoblù chiede attenzione massima alle qualità tecniche degli avversari, senza però rinunciare all’identità della propria squadra:

«Dovremo prestare grande attenzione ai loro giocatori, che hanno potenzialità tecniche molto elevate, ma allo stesso tempo cercare di mantenere la nostra identità e provare a fare la partita nel miglior modo possibile».

Al “Felice Scoponi” è attesa una gara combattuta, intensa e ricca di contenuti tecnici, con il Tolfa chiamato a sfruttare il fattore campo per costruire un risultato utile in vista del ritorno, contro una squadra che non sarà per nulla arrendevole. Dalla società collinare il presidente Alessio Vannicola e tutto il direttivo lanciano l'appello a tutti i tifosi e simpatizzanti: «Vi aspettiamo numerosi allo Scoponi: in questa importante e difficile sfida abbiamo bisogno del massimo sostegno. Il pubblico potrebbe essere oggi l'uomo in più».

