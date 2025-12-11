Un risultato destinato a restare nella storia recente del nuoto locale e nazionale. Lorenzo Ballarati, il “tritone” della Coser Aniene, ha conquistato uno straordinario secondo posto nei 50 stile libero agli Italiani Invernali di Riccione, fermando il cronometro su un eccezionale 21’’27. Un tempo che gli è valso l’argento dietro al solo Deplano e, soprattutto, davanti a avversari di assoluto livello internazionale come Miressi e Frigo.

La gara è stata semplicemente splendida: intensità, tecnica, cattiveria agonistica. Ballarati ha nuotato con una determinazione feroce, rimanendo sempre nel vivo della lotta per le prime posizioni e trovando una progressione finale che ha infiammato il pubblico.

A fine gara l’emozione è esplosa da parte del presidente-allenatore Fabio De Santis: «Sono commosso – dichiara De Santis – non era facile. Mi sono abbracciato con lui appena ha toccato la piastra. Questa è una delle imprese più grandi degli ultimi anni, contro ragazzi che all’Europeo hanno fatto cose incredibili».

Un risultato che profuma di consacrazione, e che apre prospettive sempre più luminose per il talento della Coser Aniene, che a Riccione è impegnata anche con Asia e Viola Ricci.

