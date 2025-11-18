Il Civitavecchia Rugby ricorda il suo capitano Amar Kudin. È già trascorso un anno da quel tragico 18 novembre del 2024 quando il forte giocatore perse la vita in un incidente stradale. Stimatissimo da tutti Kudin in breve tempo era diventato una pedina fondamentale per il roster biancorosso in campo ma anche e soprattutto fuori tanto da essere stato nominato anche come capitano. La società civitavecchiese legatissima ad Amar “Il Vecio”, ha deciso di commemorarlo al Moretti Della Marta questa sera dalle 19 con una bella cerimonia in suo onore a cui potrà partecipare chiunque vorrà venire a dedicare un pensiero per lui.

Tra le varie iniziative pensate ci sarà anche il ritorno, dalla prossima gara casalinga, del premio Amar Kudin Man of the Match che andrà al miglior giocatore in campo, chi si sarà distinto per prestazione e correttezza durante la partita.

