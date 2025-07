Saranno ben quattro giorni di battaglia, di divertimento e di solidarietà per la quinta edizione di “Schiacciamo per Nadia”, la manifestazione organizzata per ricordare Nadia Mocci. Quest’anno gli organizzatori hanno deciso di fare le cose ancora più in grande ed hanno allungato la manifestazione, che prenderà il via questo pomeriggio e si concluderà nella giornata di domenica. Saranno ben tre i tornei che animeranno la sabbia dei campi presenti alla Marina. Oltre ai classici eventi riservati al “2 contro 2”, sia al maschile che al femminile, è stato introdotto anche il tabellone per il “3 contro 3 misto”, a cui potranno accedere tanti appassionati, che vogliono divertirsi e stare insieme. Proprio per questo evento sono ancora disponibili dei posti. «Abbiamo voluto gettarci ancora di più in quest’avventura - afferma Marco Amoni, uno degli organizzatori - abbiamo praticamente raddoppiato. C’è molta affluenza, siamo contenti di tutto questo. Nei primi due giorni ci sarà il “3 contro 3 misto”, mentre sabato e domenica si scenderà in campo per i “2 contro 2”. Nadia rimane sempre nei nostri cuori, siamo felicissimi di poterla continuare ad onorare con questa manifestazione, che sta andando avanti».

