S. MARINELLA - Un consiglio comunale straordinario dove il sindaco di Santa Marinella Pietra Tidei possa riferire con chiarezza la propria posizione «che appare distante dalle linee guida regionali».

Lo chiedono a gran voce le consigliere comunali d’opposizione Ilaria Fantozzi (Fratelli d’Italia) e Alina Baciu (Lista civica Fiorelli) dopo le ultime dichiarazioni del centrosinistra sul futuro del maniero.

«In merito alle recenti dichiarazioni del sindaco Pietro Tidei e della segreteria del Partito democratico di Santa Marinella sul futuro del castello di Santa Severa, riteniamo doveroso esprimere ancora una volta la nostra preoccupazione per l’approccio poco coerente e privo di visione con cui il centrosinistra sta affrontando una questione tanto rilevante per la nostra città».

«Il primo cittadino, espressione del Partito democratico - dicono le consigliere - ha affermato che l’ostello del Castello “deve diventare un hotel di lusso”. Di fronte a queste affermazioni, invece di richiamare il sindaco a un chiarimento o a una ritrattazione, la segreteria locale del Pd ha preferito attaccare la Regione Lazio e LazioCrea, accusando, senza fondamento, di voler privatizzare il maniero. Una posizione che appare contraddittoria e che conferma, purtroppo, la mancanza di coerenza, visione e coraggio politico del Partito democratico locale. Se davvero la tutela e la valorizzazione del castello di Santa Severa fossero una priorità per il Pd, le critiche dovrebbero essere rivolte innanzitutto all'interno della propria area politica, per questo sarebbe opportuno che il sindaco chiarisse le proprie parole, che rischiano di snaturare il simbolo della nostra città».

«La giunta regionale Rocca ha affidato la gestione del castello a LazioCrea per cinque anni - sottolineano le due consigliere - con uno stanziamento di un milione di euro all’anno, oltre ai fondi dedicati alla manutenzione. È stato inoltre realizzato un cartellone estivo di qualità, con l’obiettivo di rilanciare e valorizzare il sito storico. A fronte di questo impegno concreto del centrodestra che governa la Regione, riteniamo che anche il Comune di Santa Marinella e le associazioni del territorio debbano fare la propria parte per costruire un’offerta culturale e turistica all’altezza del potenziale del castello. Per questo motivo, come consigliere comunali di centrodestra, chiediamo che il sindaco si presenti in aula per chiarire pubblicamente la propria posizione, che appare distante dalle linee guida regionali. Chiediamo inoltre alla consigliera Paola Fratarcangeli, presidente della Commissione speciale sul castello, di sottoscrivere con noi la richiesta di convocazione di un consiglio comunale straordinario, da tenersi all’interno del castello di Santa Severa, per avviare un confronto trasparente e pubblico sul futuro del sito. Il castello di Santa Severa è un bene comune. Si decide insieme, oppure non si decide affatto».

