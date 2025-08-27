Ha preso il via dal Flavio Gagliardini la preparazione atletica della Csl Soccer, che dopo aver vinto a mani basse il campionato di Terza Categoria, quest’anno giocherà da matricola in Seconda Categoria. Tanti i giocatori a disposizione di mister Tommaso Valente, con i leoni cari al presidente Marco La Camera che si sono riuniti al Dlf per cominciare questa nuova avventura. Tutti presenti e tutti entusiasti con la voglia di fare bene hanno cominciato a lavorare sempre con l'allegria familiare che li ha contraddistinti in questi anni.

Il gruppo storico è sempre pronto ad aiutare e a fare inserire i nuovi arrivati, visto che l’obiettivo affermato dal club è quello di disputare un campionato da protagonisti, mentre la società è sempre al lavoro per migliorare il quadro del roster, visto che alcuni giocatori attualmente impiegati con club di categorie superiori, potrebbero accettare la proposta da parte della Csl Soccer negli ultimi giorni di mercato, che precederanno le amichevoli e soprattutto l’esordio in campionato, previsto ad inizio ottobre.

