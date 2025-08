Dopo essere risultato, uno dei migliori di B nel suo ruolo, a dirigere la difesa e la ricezione della Maury’s Com Cavi Tuscania sarà ancora Cristian Rizzi, trentunenne libero romano, scuola Roma Volley, con trascorsi nelle serie superiori.

Cristian, un’altra stagione in biancoazzurro. «Rimanere a Tuscania è sempre una scelta molto facile, quando senti la fiducia da parte della società che ti vuole confermare sin da subito e sai che come sempre metterà in campo una delle migliori squadre del campionato di Serie B per provare a raggiungere come in questi ultimi due anni i miei/nostri obbiettivi ti rende sereno e orgoglioso di questo».

Una idea sull’inserimento nel girone umbro toscano. «Appena uscita la notizia ero veramente gasato di riaffrontare questo girone visto che due anni fa ci ha dato molte soddisfazioni e rimetterci in gioco con nuovi stimoli è sempre un’ottima cosa. Ovviamente sappiamo che andremo ad affrontare squadre di altissimo livello e che giocheremo in palazzetti di tutto rispetto: questa cosa, conoscendo me e la squadra, ci darà quella carica in più e quella determinazione e voglia di vincere tutto che sappiamo di avere soprattutto quando si alza il livello e la posta in palio».

Da diversi anni il Tuscania fa parte, con alterne vicende, del volley che conta. Dopo due stagioni in maglia biancoazzurra si è fatto un’idea del perché un piccolo paese di circa ottomila abitanti esprime una tale “eccellenza” sportiva? «Come dissi già tre anni fa, giocandoci contro in Serie A e vedere tutto il seguito che il paese e gli abitanti danno a questa squadra è qualcosa di grandioso, e sono felicissimo di avere questi sostenitori dalla mia parte ancora per un altro anno: spero che siano orgogliosi di noi per quello che facciamo in campo e fuori e di quello che stiamo e continueremo a regalargli. Poi sicuramente essendoci dentro posso confermare che il merito di tutto questo seguito è dovuto dalla Società che è composta da uno staff e soprattutto da persone fantastiche che fanno di tutto per metterti nelle condizioni di dare il massimo, allenarti serenamente con professionisti e staff medico pronto per qualsiasi esigenza e farti sentire parte di questa famiglia oltre che della società ed è così che poi si ottengono risultati e tu atleta e tifoseria sei spronato nel dare tutto ciò che hai per raggiungere l’obiettivo».

