ALLUMIERE – Anche la collina sorvegliata speciale da parte dei carabinieri della Compagnia di Civitavecchia nell’ambito dei controlli finalizzati a garantire legalità e sicurezza. Nella zona montana, tra Tolfa e Allumiere, l’attenzione si è concentrata sul controllo della circolazione stradale.

Sono stati verificati 45 ciclomotori, con dieci sanzioni elevate per emissione di rumori molesti durante la guida. Complessivamente, le infrazioni al codice della strada hanno comportato dodici sanzioni, per un ammontare totale di circa 9.578 euro, e il ritiro di tre patenti di guida. Durante i controlli, due persone sono state segnalate alla Prefettura per il possesso di una modica quantità di hashish destinata all’uso personale. Complessivamente, sono stati identificati 191 soggetti, tra cui 18 cittadini extracomunitari e 29 già noti alle forze dell’ordine. Inoltre, sono stati controllati 114 veicoli.

