La corazzata Vicenza Hockey Mc Control dimostra tutta la propria super potenza nella penultima giornata della prima fase di serie A e si aggiudica l'incontro casalingo contro gli Snipers TECNOALT per 17-1.

I civitavecchiesi, che non hanno più nulla da chiedere alla prima fase della serie A, si sono recati a Vicenza con una formazione estremamente giovane e per metà primo tempo sono riusciti a tenere il match inchiodato sullo 0-0.

Poi tutta la superiorità tecnica dei berici, candidati alla vittoria non solo del campionato ma anche della Coppa Campioni, è uscita fuori fino al largo punteggio finale.

«La classifica non aveva più nulla da chiedere e non è certo il Vicenza l'avversario con il quale misurarci - afferma il presidente Valentini - non possiamo che fare loro i complimenti per l'altissimo livello di gioco, per noi è stata una buona occasione per far fare esperienza ai nostri giovanissimi e far esordire da titolari in prima squadra ragazzi meritevoli come Travaglione, Tuduran e Galioto. Siamo già focalizzati sulla seconda fase, sarà li che dovremo dare il nostro meglio per giocarci le nostre chance salvezza».

I presenti: Stefano Travaglione, Alberto Faravelli, Gianmarco Novelli, Daniele Ceccotti, Francesco Taglioni, Marco Stefani, Leandro Galioto, Luis Tuduran. Allenatrice: Martina Gavazzi.

