Novità importante per la pallanuoto civitavecchiese. Due ragazzi cresciuti in città sono diventati due giocatori del Bogliasco, squadra a pochissimi passi da Genova conosciuta per la sua grande tradizione, a livello senior ma soprattutto giovanile, che parteciperà al prossimo campionato di serie A2.

Stiamo parlando di due elementi cresciuti alla Nc: Matteo Maizzani e Luca Pagliarini. Il primo, portiere, negli ultimi anni si è ben distinto a Roma con la calottina del Delta, oltre ad essere fratello di Chiara, che ha conquistato la serie A1 con la Nautilus, mentre il centrovasca col vizio del gol, figlio e nipote d’arte, ha vissuto una vita in rossoceleste, prima di lasciare la squadra nel corso dello scorso campionato.

Maizzani e Pagliarini sono stati svelati al pubblico bogliaschino in occasione della presentazione ufficiale della squadra, avvenuta al molo Sbolgi, anche alla presenza dell’allenatore Gianmarco “Gimmi” Guidaldi, ormai ligure d’adozione, ma ex giocatore della Snc, a cui diede una grande mano nella promozione in serie A1 avvenuta nel 2006 nei playoff contro il Latina. L’annuncio è giunto da un comunicato societario, che ha presentato il gruppo squadra, dove ci sarà anche l’esperto centroboa Sasha Sadovyy.

