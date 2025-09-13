CIVITAVECCHIA – È stato bloccato pochi minuti dopo il colpo un uomo di 44 anni, originario di Civitavecchia, ritenuto responsabile del furto di un’autovettura avvenuto nella tarda serata di ieri in una zona residenziale della città.

Secondo quanto ricostruito, l’uomo avrebbe forzato la portiera di un veicolo parcheggiato, riuscendo ad avviarlo e a darsi alla fuga nel giro di pochi minuti. Alcuni residenti, insospettiti dai rumori e dai movimenti anomali intorno all’auto, hanno immediatamente allertato il 112.

Tempestivo l’intervento dei Carabinieri della Compagnia di Civitavecchia, che si sono precipitati sul posto riuscendo a intercettare l’autovettura rubata a poche centinaia di metri di distanza.

L’uomo è stato bloccato da una pattuglia della Sezione Radiomobile mentre era intento a smontare alcuni pezzi dell’auto. In suo possesso sono stati trovati arnesi da scasso e un cacciavite, ritenuti compatibili con la forzatura del veicolo.

Il 44enne, già noto alle forze dell’ordine per precedenti simili, è stato condotto in caserma per le formalità di rito. Alla fine è stato denunciato a piede libero.

L’auto è stata restituita al legittimo proprietario, che ha ringraziato i militari per la rapidità e l’efficacia dell’intervento.

L’episodio riaccende l’attenzione sulla sicurezza urbana e sulla necessità di rafforzare i controlli soprattutto nelle ore notturne.

Le indagini proseguono per accertare se l’uomo sia coinvolto in altri episodi simili avvenuti nelle ultime settimane.

Tanta droga nelle strade di Civitavecchia, ma a quanto pare anche altri reati che continuano a impegnare le forze dell’ordine.

I Carabinieri si stanno muovendo su più fronti, nel tentativo di contrastare la criminalità diffusa in città e nei comuni del comprensorio. Lo dimostrano i recenti arresti che si sono registrati in questi giorni anche in collina.