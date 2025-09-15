Social
NEWS & COFFE rassegna stampa 15 settembre 2025
Ad approvarla la giunta Grando su richiesta dell’assessore all’Istruzione Margherita Frappa

A Ladispoli nasce la “Giornata della Scuola”

Varati dalla massima assise cittadina misure concrete per diritti, famiglie e scuole

Approvati in consiglio tre nuovi regolamenti

Matrimoni e unioni civili, stalli rosa e mense scolastiche: via libera all’unanimità
il personaggio

Addio al sensitivo di Civitavecchia Mario Alocchi

Daria Geggi
la segnalazione

Via Flavioni, parchetto spesso chiuso: protestano i residenti

redazione web
Cronaca

Nuovi semafori intelligenti in funzione a Tarquinia

Gli impianti, attivi dall’11 settembre, sono posizionati all’incrocio tra via IV Novembre, viale Igea, viale Bruschi Falgari e via delle Croci
Alessandra Rosati
GUARDIA DI FINANZA

Bancarotta fraudolenta, falso in bilancio e autoriciclaggio: sequestri a Fiumicino

Alessandra Rosati
Cronaca

Scavi archeologici alla Civita di Tarquinia: indagati 108 ettari di territorio

Il professor Attilio Mastrocinque dell’Università degli Studi di Verona ha illustrato lo stato dei lavori in atto sul sito, di proprietà dell’Università Agraria, nel corso di un convegno che si è svolto a Viterbo
Alessandra Rosati
Cronaca

TG +24 edizione 15 Settembre 2025

Secondo incidente a Ladispoli: auto sbanda e colpisce quattro macchine parcheggiate

Altro schianto sulla Settevene Palo, donna in ospedale in codice rosso

