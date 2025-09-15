Amministrazione
Cronaca
NEWS & COFFE rassegna stampa 15 settembre 2025
Ad approvarla la giunta Grando su richiesta dell’assessore all’Istruzione Margherita Frappa
A Ladispoli nasce la “Giornata della Scuola”
Varati dalla massima assise cittadina misure concrete per diritti, famiglie e scuole
Approvati in consiglio tre nuovi regolamenti
Matrimoni e unioni civili, stalli rosa e mense scolastiche: via libera all’unanimità
il personaggio
Addio al sensitivo di Civitavecchia Mario Alocchi
Daria Geggi
la segnalazione
Via Flavioni, parchetto spesso chiuso: protestano i residenti
redazione web
Cronaca
Nuovi semafori intelligenti in funzione a Tarquinia
Gli impianti, attivi dall’11 settembre, sono posizionati all’incrocio tra via IV Novembre, viale Igea, viale Bruschi Falgari e via delle Croci
Alessandra Rosati
GUARDIA DI FINANZA
Bancarotta fraudolenta, falso in bilancio e autoriciclaggio: sequestri a Fiumicino
Alessandra Rosati
Cronaca
Scavi archeologici alla Civita di Tarquinia: indagati 108 ettari di territorio
Il professor Attilio Mastrocinque dell’Università degli Studi di Verona ha illustrato lo stato dei lavori in atto sul sito, di proprietà dell’Università Agraria, nel corso di un convegno che si è svolto a Viterbo
Alessandra Rosati
Cronaca
TG +24 edizione 15 Settembre 2025
Secondo incidente a Ladispoli: auto sbanda e colpisce quattro macchine parcheggiate
Altro schianto sulla Settevene Palo, donna in ospedale in codice rosso
Leggi altro