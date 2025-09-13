TARQUINIA – Un vasto incendio sta colpendo la zona tra la strada provinciale Litoranea e la località di Sant’Agostino a Tarquinia, al confine con Civitavecchia.

Sul posto stanno operando i Vigili del fuoco e i volontari Aeopc che stanno intervenendo senza sosta per spegnere le fiamme su diversi fronti.

«Siamo in contatto con le squadre sul posto, con il sindaco Francesco Sposetti e con il comandante della Polizia Locale Nicola Fortuna e la Sala Operativa Regionale», riferisce il presidente Alessandro Sacripanti. Al vaglio le cause del rogo visibile anche a grande distanza.

