CIVITAVECCHIA – Due colpi nel giro di pochi giorni, ma il cerchio si è chiuso intorno a una coppia di sudamericani, bloccati e portati in commissariato con l’accusa di furto. Vittima del raggiro l’ottica Di Luzio, sulla Mediana, dove lo scorso 4 settembre i due stranieri si sono presentati fingendosi clienti. In quell’occasione sono riusciti a portare via tre paia di occhiali da sole di marca Gucci, due di marca Fendi e due paia di occhiali da vista Gucci. Quando la commessa si è accorta del furto subìto, la coppia di ladri, un uomo e una donna sulla cinquantina, aveva già fatto perdere le sue tracce. Le telecamere di videosorveglianza tuttavia hanno facilitato la titolare dell’esercizio quando si è presentata in commissariato per denunciare l’accaduto. Ieri mattina l’inaspettato epilogo. Intoro alle 10,30 al negozio si è presentata la stessa donna del colpo precedente, mostrandosi interessata agli occhiali esposti.

Ad un certo punto è entrato il complice e ha rivolto alcune domande alla commessa con il chiaro intento di distrarla, facendo in modo che la donna riuscisse ad arraffare la merce senza essere disturbata. Ma qualcosa non è andato per il verso giusto. La commessa ha riconosciuto la ladra del 4 settembre e ha fatto un cenno alla titolare che l’ha subito bloccata e ha chiamato il 112. La ladra ha spintonato la titolare del negozio ed è scappata, dopo aver abbandonato all’interno dell’esercizio la borsa nella quale c’erano due paia di occhiali da sole di marca Gucci, rubati pochissimi istanti prima. Approfittando della confusione, anche il complice è scappato facendo perdere le sue tracce. Per nulla intimorita, la proprietaria del negozio, Paola Tiselli, atleta esperta e allenatissima nella corsa, ha inseguito la ladra per alcune decine di metri, fino all’arrivo della Polizia che l’ha arrestata. Nel giro di pochi minuti anche l’uomo è stato rintracciato dagli agenti del commissariato mentre tentava di confondersi tra la gente seduta sulle panchine del parco Uliveto. Per lui inevitabile il foglio di via. La donna è stata associata al carcere di Borgata Aurelia; in programma per oggi la direttissima.