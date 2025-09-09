PHOTO
TARQUINIA - Non si sono fermati all’alt durante i controlli della Polizia locale all’altezza del crocevia tra la Litoranea e la provinciale Porto Clementino.
Due civitavecchiesi sono stati bloccati ieri sera al Lido, dopo essere sfuggiti ai controlli delle forze dell’ordine di Tarquinia.
Una fuga che sarebbe avvenuta solo per puro gioco, mettendo in allarme gli agenti della Polizia locale, intervenuti poi sul lungomare di Tarquinia lido con due pattuglie. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri della stazione locale per gli accertamenti del caso.
Sarebbe la seconda volta che i due 24enni di Civitavecchia si renderebbero protagonisti di episodi del genere.
Al vaglio possibili provvedimenti. Probabile che al guidatore venga ritiratala patente, trattandosi di un recidivo.
Resta alta la guardia di polizia locale e carabinieri sul territorio, anche in questo periodo di ritorno alla “normalità”, dopo la movida estiva.
