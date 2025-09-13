CIVITAVECCHIA – Una serie di episodi che continuano a mettere alla prova la pazienza delle forze dell’ordine. Al centro dell’attenzione, un uomo di origini africane residente da tempo a Civitavecchia. Conosciuto in città per il suo atteggiamento socievole e scherzoso, cambia però completamente comportamento quando alza il gomito. Giovedì ha attirato l’intervento della Polizia al Pincio dopo aver inseguito alcuni adolescenti, spaventando i presenti. La segnalazione è arrivata al numero unico di emergenza, e gli agenti sono intervenuti per chiarire la situazione. Neanche 24 ore dopo, ieri sera, un nuovo episodio: intorno alle 20, sul ponte delle Quattro Porte, l’uomo ha perso il controllo, causando disagi alla circolazione. Alla fine si è accasciato sul marciapiede, dove è stato assistito dagli operatori del 118.