La Handball Flavioni Civitavecchia centra la terza vittoria in tre partite e punta dritta alla vetta del girone D, superando la Raimond Verdeazzurro 35-29 al PalaSport Insolera-Tamagnini. Le gialloblù di Patrizio Pacifico hanno mostrato grande solidità e continuità, gestendo con autorevolezza una formazione sarda di ottimo livello e rendendo la sfida tutt’altro che semplice. Tutto questo nonostante l’assenza di Chiara Bonamano, fermata da un attacco influenzale.

Sugli scudi Crosta, autrice di 8 reti, mentre la capitana Federica Ferretti e Bartoli hanno chiuso con 6 gol ciascuna. Una vittoria importante anche perché Pacifico ha potuto ruotare l’intera rosa, dando spazio nel finale alle più giovani, che hanno risposto con grande personalità e senza timori. La Flavioni ha confermato lucidità e continuità per tutti i 60 minuti, senza cali, dimostrando di avere il gruppo giusto per ambire meritatamente alla vetta del girone e continuare a fare la differenza in campionato.

«Sono contento del nuovo successo che abbiamo ottenuto – dichiara coach Patrizio Pacifico – anche se avremmo potuto chiudere prima l’incontro ed avremmo potuto imporci con un divario maggiore. Ma la squadra sta crescendo e lo dimostra l’importante minutaggio avuto da tantissime ragazze giovani salite dal settore giovanile. Speriamo di confermarci anche nei prossimi appuntamenti, nei quali avremo scontri ancora più probanti».