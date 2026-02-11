Non c’è pausa per la Mtb Santa Marinella che continua a inanellare piazzamenti nella prima uscita stagionale nella mountain bike cross country, a poche settimane dalle ultime apparizioni agonistiche nel ciclocross.

L’occasione è arrivata alla prima prova del Trittico Laziale, sotto l’egida del Centro Sportivo Italiano, che ha avuto luogo a Spinaceto (Il Ranch – XCO Spinaceto), dove i portacolori santamarinellesi si sono imposti all’attenzione con il secondo posto di Federico Forti tra i master 4, il terzo di Giuseppe Calò tra i master 5, il quinto di Marcello Befani tra i master 6 e il terzo di Claudio Albanese tra i master 7. Nella classifica riservata ai soli tesserati CSI per l’assegnazione del campionato regionale Lazio, all’interno della stessa gara, Befani ha chiuso al terzo posto nella categoria master 6.

Tutti e quattro gli atleti hanno interpretato al meglio un percorso tecnico e appesantito dal fango, dimostrando preparazione e determinazione. Ma il team santamarinellese non si ferma: si prepara già alle prossime due tappe del circuito, in programma a Nerola il 22 febbraio e a Supino il 1° marzo, per portare a casa i primi verdetti importanti della stagione 2026 nel cross country e per onorare al meglio il cammino nel Trittico Laziale, storica apertura della mountain bike nel Lazio.

