Un lungo post di ringraziamento per celebrare la qualificazione ai playoff di serie C1, cosa che per Civitavecchia non capitava da tanti anni. È quello che ha voluto realizzare la Futsal Academy, dopo il verdetto ottenuto sabato, quando la squadra di Vincenzo Di Gabriele ha vinto sul campo del Santos ed è riuscita a raggiungere l’obiettivo. Sabato la squadra civitavecchiese ospiterà il Santa Severa per chiudere anche il discorso terzo posto, con la Futsal che parte nettamente favorita contro l’ultima della classe. «Dalle stalle alle stelle - inizia così la lettera della società del presidente Elso De Fazi - sì, questo ci viene da dire se pensiamo a 10 mesi fa, quando siamo stati vicini a scegliere di non partecipare al campionato di C1 per dedicarci esclusivamente al settore giovanile. Fortunatamente però ci siamo guardati negli occhi e con tanta caparbietà e passione, ma soprattutto con la professionalità che ci ha sempre contraddistinto dagli altri, abbiamo iniziato piano piano a costruire il nostro piccolo puzzle ripartendo dai pochissimi che hanno creduto in noi e puntando forte su mister Vincenzo Di Gabriele ed il suo staff. La scelta di Vincenzo si è rivelata immediatamente positiva, sin da subito abbiamo capito che con lui si parlava la stessa lingua e che avremmo potuto toglierci qualche piccola soddisfazione. Insieme abbiamo costruito una squadra solida ed al contempo divertente. All’inizio, oltre all’assenza per infortunio della stella Dario Lopez, abbiamo purtroppo pagato lo scotto del rodaggio e dell’amalgama di un gruppo nuovo. Siamo però stati bravi a confrontarci in ogni momento di difficoltà ed a prendere quasi sempre la decisione più giusta del momento. I risultati ci hanno dato ragione ed oggi siamo a festeggiare l’accesso ai playoff con una giornata di anticipo, con la possibilità di chiudere al terzo posto del girone che ci permetterà di giocare il primo scontro diretto in casa contro la quarta dell’altro girone. È un traguardo storico per una società giovane come la nostra. Un traguardo che la città aspetta dai tempi dei tempi. Un traguardo storico anche per mister Di Gabriele al suo primo playoff nella massima categoria regionale. Futsal Academy - Di Gabriele è stato un connubio vincente che adesso vuole continuare a guardare avanti cercando con umiltà di centrare un altro obiettivo importante, facendo un passo alla volta. Ci teniamo a ringraziare tutti i giocatori e lo staff tecnico che, come noi, ci hanno creduto fino alla fine e, soprattutto, il caloroso pubblico che ci segue sempre con affetto, dandoci sempre il sostegno di cui abbiamo bisogno. Un grande ringraziamento ai nostri Partners commerciali, senza i quali non avremmo potuto realizzare e sostenere l'intera stagione sportiva. Ora lasciateci godere questo momento e, perché no, lasciateci anche sognare, tanto i sogni non costano nulla».

©RIPRODUZIONE RISERVATA