Torna anche quest’anno un’iniziativa speciale della Mabuni. La società civitavecchiese annuncia che ci sarà nuovamente il corso gratuito “Cinture rosse contro la violenza sulle donne”. Come si può intuire semplicemente dal suo nome, si tratta di un’iniziativa per poter fornire alla popolazione gli strumenti per fronteggiare al meglio eventuali aggressioni, in un momento sociale dove la microcriminalità non sta certamente scendendo.
Quindi le arti marziali si schierano con le donne contro ogni forma di violenza. Dal 4 settembre al 4 dicembre si svolgeranno sessioni di allenamenti settimanali di autodifesa, sotto la direzione dei maestri della Mabuni, presso la palestra di via Valentini a Civitavecchia. Come detto, il corso è gratuito. Per informazioni telefonare al 3495581697.
