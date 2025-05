Ancora grandi risultati internazionali per Tommaso Pampinella, che ha preso parte alla tappa di Coppa del Mondo nelle acque dell’isola di Creta, in Grecia. Il civitavecchiese si è cimentato nella technical race e nella sprint race. Una nona posizione nel primo appuntamento, che soddisfa Pampinella, ma che non gli consente di ottenere l’accesso alla finale. La gara cardine della trasferta era la seconda, con l’atleta locale che ha ottenuto il miglior risultato nei quarti di finale ed il secondo tempo nelle semifinali, dietro al giapponese campione del mondo in carica. Così Pampinella è entrato nella finale riservata ai migliori otto, chiudendo sesto dopo una lotta pazzesca per andare a medaglia.

«Sono andato per prendere parte soprattutto alla gara sprint – commenta Tommaso Pampinella – e disputare comunque la technical per ottenere un buon risultato. La finale della sprint è andata benissimo, solo che mi sono ritrovato a dover concorrere in fotofinish con i migliori avversari, con la lotta per le medaglie che si è decisa per una questione di millimetri. Sono state gare molto impegnative. Era difficile figurare bene, in quanto il livello era altissimo. È stata un’occasione per mettermi alla prova in vista dei Mondiali di ottobre. La preparazione è stata perfetta».

