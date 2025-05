SANTA SEVERA – Un tranquillo pomeriggio ha rischiato di trasformarsi in tragedia. Nella giornata di oggi un giovanissimo motociclista, mentre si trovava a percorrere la Santa Severa - Tolfa in sella al suo mezzo di media cilindrata, è finito rovinosamente sull’asfalto. Ad accorgersi dell’accaduto alcuni automobilisti che hanno immediatamente avvertito i soccorsi. Le cause dell’incidente al momento non sono ancora chiare, ma sembra che non ci siano altri veicoli coinvolti. Il grave incidente stradale si è verificato nel primo pomeriggio di ieri sulla Strada Provinciale, nel tratto compreso tra Tolfa e Santa Severa. Come detto, il ragazzo di 17 anni, residente a Ladispoli, è rimasto ferito dopo aver perso il controllo della propria moto di piccola cilindrata, cadendo rovinosamente sull’asfalto. L’episodio è accaduto intorno alle 13, all’altezza del chilometro 16+100. Secondo quanto ricostruito, il giovane – classe 2008 – stava percorrendo in solitaria il tratto stradale quando, per cause ancora in fase di accertamento, ha perso aderenza con la carreggiata ed è finito a terra. Immediato l’intervento sul posto dei Carabinieri della stazione di Santa Severa e dei sanitari della Misericordia di Santa Marinella, che hanno prestato le prime cure al ragazzo. Il giovane presentava una ferita importante al polpaccio e perdeva molto sangue: i soccorritori, valutata la gravità della situazione, hanno allertato l’elisoccorso, giunto pochi minuti dopo. Il ferito è stato trasportato in codice rosso al Policlinico Gemelli di Roma. Nonostante il forte trauma e la necessità di un intervento medico immediato, non sarebbe in pericolo di vita. I Carabinieri intervenuti hanno effettuato i rilievi per chiarire l’esatta dinamica dell’incidente e hanno regolato il traffico per consentire le operazioni di soccorso in sicurezza. Al momento, non si esclude nessuna ipotesi, ma pare che si tratti di una perdita autonoma del controllo del mezzo.