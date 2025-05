LADISPOLI – Un vero e proprio colpo da maestro per l’amministrazione comunale di Ladispoli. Il sindaco Alessandro Grando ha annunciato quello che in poche ore è diventato uno degli eventi più attesi del litorale e non solo: Anna Pepe, conosciuta semplicemente come Anna, si esibirà in uno showcase il 31 maggio in piazza Rossellini, a partire dalle 22:00.

Un annuncio che ha già fatto il giro dei social e delle chat locali, travolgendo la città con l’entusiasmo delle giovani generazioni, ma anche con l’orgoglio di chi riconosce nell’evento un segno tangibile di attenzione verso la cultura urbana contemporanea. «Abbiamo voluto fortemente questo evento, pensato principalmente per i giovani – ha spiegato con orgoglio Grando -protagonisti della vitalità e dell’energia di Ladispoli, ai quali dedichiamo una serata speciale con una delle artiste più amate della loro generazione».

Classe 2003, originaria di La Spezia, Anna è oggi la regina indiscussa del rap italiano al femminile. Con oltre 150 milioni di stream sulle piattaforme digitali, milioni di visualizzazioni su YouTube e una carriera lanciata con la hit “Bando” (diventata subito virale nel 2020), ha conquistato il pubblico con il suo stile diretto e magnetico. Oggi è l’artista donna più ascoltata in Italia per il secondo anno consecutivo. Il suo tour invernale 2025 nei palazzetti ha già registrato il sold-out, mentre quello estivo partirà a luglio.

Lo show di Ladispoli sarà accompagnato da un DJ set con vocalist prima e dopo l’esibizione, in una cornice che promette di trasformare piazza Rossellini in un’autentica arena a cielo aperto. L’appuntamento si inserisce nel palinsesto del “Ladispoli Air Show”, evento clou del weekend che culminerà il 1° giugno con l’esibizione delle Frecce Tricolori sul lungomare Marina di Palo.

La “Vera Baddie” della musica italiana è pronta ad infiammare la piazza, quindi. «Nei prossimi giorni – ha concluso il sindaco Grando – comunicheremo tutte le informazioni utili per la fruizione dell’evento».