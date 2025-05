Tragico incidente stradale questo pomeriggio lungo la strada statale Aurelia dove una coppia ha perso la vita. Per cause ancora in corso d’accertamento l’auto su cui i due viaggiavano è finita fuori strada.

Il fatto è accaduto al chilometro 96, all’altezza della Cava, nel territorio comunale di Tarquinia intorno alle 16,30.

Dopo aver perso il controllo, l’auto è uscita di strada e ha terminato la sua corsa contro un muro.

L’impatto è stato violento e per i due occupanti non c’è stato nulla da fare. I soccorritori non hanno potuto far altro che constatare il decesso di un uomo e della donna che era con lui. Si tratta dei coniugi Lupo, una coppia di Capalbio, genitori del titolare di una rivendita di pesce.

Si sarebbe trattato dunque di un incidente autonomo.

Un’altra tragedia della strada che ricorda quella avvenuta meno di un mese fa lungo la strada provinciale Castrense, che collega Tuscania a Montalto di Castro, in cui ha perso la vita Federico Regni, un 25enne di Tuscania. Il 13 aprile scorso, infatti, il giovane era alla guida di un’auto che ha perso il controllo e, uscita di strada, è finita contro un albero prima di cappottarsi. Il giovane è morto sul colpo.