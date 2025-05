SANTA MARINELLA - Il Tidei che non ti aspetti spunta sui social a proposito della statua del bacio, intercettata dopo la rinuncia del sindaco di Civitavecchia.

Chi pensava che “Pietro il Grande” avesse voluto a tutti i costi prendere al volo il marinaio e l’infermiera che si baciano per fare un dispetto al collega di partito Marco Piendibene, sbagliava di grosso. E con lui il consigliere comunale di FdI Giancarlo Frascarelli che nei giorni scorsi aveva scritto un post goliardico sull’argomento, con una sintesi calcistica di quanyto avvenuto sulla vicenda, che comunque sta facendo discutere tantissimo sulle due sponde del Marangone: “Tidei 2 - Piendibene 0”, secondo Frascarelli. Invece Tidei ha voluto sparigliare con un post secondo il quale “la statua del bacio arriva a Santa Marinella in segno di continuità e Piendibene è un compagno di squadra”.

«Per governare - scrive Tidei - ci si ritrova nelle idee e nei progetti, come quello di accogliere la statua del bacio a Santa Marinella, in segno di continuità e per dare anche a questa città un’opportunità, come l’ha avuta la vicina Civitavecchia. Il sindaco Piendibene è un collega di partito, un amico, un uomo che stimo e che ho contribuito a fare eleggere a Sindaco nelle recenti elezioni civitavecchiesi perciò, a chi tenta di strumentalizzare la decisione di accogliere la Statua del Bacio, dico che dovrebbe trovare argomentazioni più congrue e attinenti alla politica del proprio territorio e non utilizzare mezzucci come questi».

«Invito Frascarelli a lasciar stare le partite di calcio o quelle a carte, vinte a tavolino, nel tentativo di voler trasformare un rapporto di stima reciproca tra due sindaci, direi fondamentale tra comuni limitrofi per lo sviluppo economico e turistico, in una sfida che non esiste se non nei desideri dell’opposizione».

La conclusione va anche oltre: «Rinnovo i miei auguri al Sindaco Piendibene che come me si trova a doversi difendere da oppositori e denigratori inconcludenti e mi dissocio dalle immagini offensive e di cattivo gusto apparse sui social. La Statua del Bacio sarà un messaggio di continuità dei nostri governi di centro sinistra».

Un bel messaggio di solidarietà tra sindaci dello stesso partito, se non fosse che la storia dei rapporti tra Tidei e Piendibene, o l’area Barbaranelli del Pd, da almeno trent’anni di certo non è una storia di giochi di squadra, come del resto dimostra il fatto che la prima delibera dell’amministrazione Piendibene è stata la revoca dell’adesione di Civitavecchia alla Provincia Porta d’Italia, di cui proprio Tidei è uno dei principali promotori, in antitesi con tutto il resto del Pd.

E nelle scelte del primo anno di amministrazione non è sembrato che Piendibene abbia dimostrato troppa “gratitudine” per il contributo dato da Tidei, e oggi vantato dallo stesso, alla sua vittoria elettorale.

