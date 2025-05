SANTA MARINELLA - I vigili del fuoco di Civitavecchia sono interventi nella mattinata di oggi, in un appartamento in zona Capolinaro. In strada, ai piedi del palazzo di via Padre Lorenzo Van Den Eerenbeemt, è stato trovato morto, riverso a terra, un uomo di 62 anni.

Subito sul posto i soccorsi: ancora al vaglio le cause del decesso.

I Vigili del fuoco, dopo una segnalazione, sono arrivati sul posto trovandosi davanti uno scenario agghiacciante; sono quindi entrati nell’abitazione dell’uomo, tramite una scala e attraverso il balcone ed hanno favorito l’ingresso in casa ai carabinieri per i rilievi del caso.

Presenti sul posto, anche i sanitari del 118 che, purtroppo, non hanno potuto fare altro che constatare il decesso del 62enne.

