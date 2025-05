SANTA MARINELLA – La famosa “Statua del Bacio”, quella che a Civitavecchia ha attirato migliaia di persone e giudizi positivi della popolazione, a Santa Marinella sta generando una serie di polemiche. Le opposizioni, partite a testa bassa, criticano l’operazione perchè, secondo loro, ha un costo troppo alto. Sulla questione, dunque, interviene il sindaco Tidei.

“Desidero informare coloro che esprimono perplessità riguardo all'installazione della statua del bacio sul territorio di Santa Marinella – dice il primo cittadino - che, diversamente da quanto avvenuto a Civitavecchia, l'iniziativa non comporterà alcun onere economico per questo Comune né per i cittadini. Al contrario, il progetto, sarà interamente sostenuto da sponsor privati. Pertanto, oltre a poter rappresentare un elemento distintivo e motivo di vanto per la nostra comunità, la statua del bacio si configura come un'opportunità a costo zero, capace di generare benefici e accrescere il prestigio della città. Resta inteso che, qualora dovessero emergere problematiche, si procederà alla sua rimozione». «Per celebrare l'arrivo della Statua del Bacio al Porticciolo - continua Tidei - il Comune ospiterà due eventi volti ad animare la stagione estiva e cioè il Festival Internazionale del Bacio, previsto per il 6 luglio e Il Bacio sotto le stelle, che si terrà il 10 agosto. Entrambe le manifestazioni avranno luogo ai piedi dell'opera che verrà collocata sul Promontorio. È fondamentale sottolineare che l'installazione della statua non comporta alcuna spesa per l'ente locale e rappresenta un'iniziativa di notevole valore. Si auspica, pertanto, uno spirito più costruttivo, che superi le critiche pregiudiziali rivolte sistematicamente all'operato di questa amministrazione”. Dunque, il sindaco critica chi critica l’arrivo della Statua del Bacio che come si dice nei corridoi municipali, porterà molti turisti e vacanzieri.

©RIPRODUZIONE RISERVATA