CERVETERI – «Ciao Arianna, sarai sempre nel nostro cuore». Comunità sotto choc per la prematura scomparsa di Arianna Mecucci, 53 anni. Non ce l’ha fatta a superare un male ed è arrivata la tragica notizia per la città di Cerveteri. Era una donna molto conosciuta, sempre con il sorriso. «Ci ritroviamo qui, con il cuore spezzato e la voce tremante, per dare l’ultimo saluto alla nostra cara Arianna – è una parte del lungo pensiero di Angelo, un suo amico -. Le parole, in momenti come questi, sembrano sempre troppo poche, troppo fragili. Ma è con queste stesse parole che vogliamo cercare di onorare la sua memoria, di raccontare almeno una piccola parte di tutto l’amore e la luce che Arianna ha donato a chi ha avuto la fortuna di conoscerla. Se n’è andata nel fiore dei suoi anni, portata via da un male infame e ingiusto, che ha spezzato la sua vita ma non il ricordo di lei che ognuno di noi porta nel cuore. La comunità intera è ammutolita, scossa, incredula. È difficile accettare che una persona così piena di vita, di dolcezza, di forza, non sia più tra noi». Arianna lascia una figlia. I funerali si svolgeranno domani alle 15,30 nella chiesa Santa Maria Maggiore.

