CIVITAVECCHIA – Chi non è passato, anche solo una volta ad acquistare materiale scolastico? Chi non è rimasto incantato dalle vetrine, soprattutto nel periodo natalizio? Chi non si è servito qui per colori di ogni tipo, per l’occorrente per un lavoro di decoupage, per un regalo particolare, un libro, un manuale, p anche solo per un biglietto d’auguri? La “Galleria del libro” di via Traiana è un punto di riferimento da decenni per i civitavecchiesi. Ma a breve, ormai, le serrande saranno abbassate. È tempo di pensione anche per loro. E da quando la notizia è rimbalzata in città, tante sono state le manifestazioni di affetto e di stima, condite da ricordi e da aneddoti. Il locale, che nel corso degli anni è cambiato, ha ridotto la sua metratura sì, ma non ha perso il rapporto con i clienti, il senso di famiglia che si respirava e la voglia di regalare qualcosa in più. Sempre. Un corso di disegno, una lettura animata, un convegno: a via Traiana c’è sempre stato spazio per tutto.

E così, anche con le serrande quasi abbassate ormai, un’ultima iniziativa, all’insegna dell’arte, è pronta a fare ingresso alla Galleria del Libro. Ad organizzarla l’associazione culturale Traiano e in particolare l’artista Ombretta del Monte, curatrice della mostra e socia. «Ho sempre pensato che l’arte oltre ai luoghi istituzionali e alle gallerie debba entrare anche in luoghi non convenzionali – ha spiegato – quest’anno nella nostra programmazione abbiamo allestito mostre presso il Sunbay Park Hotel, la Compagnia Portuale di Civitavecchia e ora alla Galleria del Libro. Quest’ultima nasce da un intento affettivo con il legame che ho avuto con questa attività commerciale che sicuramente non è solo personale. Da quando in città si è saputo della chiusura di questo negozio, molte persone hanno espresso dispiacere. Con questa mostra, alla quale hanno aderito oltre ai soci, altri artisti provenienti anche da Tolfa, Allumiere e Santa Marinella, vogliamo omaggiare questo punto culturale cittadino. Ringrazio la titolare della Galleria del Libro, Anna Claudia Torri, per aver accolto con entusiasmo la mostra per salutare in arte la chiusura dell’attività».

La mostra verrà inaugurata sabato 10 maggio alle 18 e si protrarrà fino al 24 maggio. Esporranno Paola Bisozzi, Adriana Genovese, Fiorella Buffardi, Oriana Trenta, Annarita Calzetta, Roberto Villotti, Laurina Rietti, Carla Ponti, Maria Rita Dionisi, Alessandro Venanzi, Rosalba Ferilli, Paolo Serafini, Elena Ostraya, Monica Di Folco, Giulia Perla, Marina Compagnucci, Valentina Mariani, Lucia Gar, Cinzia Gasparri, Marina Ugolini, Annella Copponi e Anna Lucia Palma.