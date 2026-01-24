Si gioca oggi alle 15 sul sintetico di Bassano Romano la sfida tra Atletico Monterano e Tolfa, valida per la terza giornata di ritorno del campionato di Promozione, girone A. Un appuntamento importante per i collinari, chiamati a dare continuità a un momento estremamente positivo e a trasformare l’entusiasmo in punti pesanti per la classifica. La gara sarà diretta da Federico D’Alessandro della sezione di Roma 1, coadiuvato dagli assistenti Carlo Borea e Vito Conversa, anch’essi della sezione capitolina. Il Tolfa arriva all’impegno forte del prestigioso successo ottenuto allo “Scoponi” contro l’Atletico Cimina Falisca, una vittoria di spessore che ha confermato l’identità di una squadra capace di esaltarsi contro le big del campionato. Un 2-1 autoritario che ha rilanciato le ambizioni biancorosse e riacceso la corsa verso la zona playoff, dando ulteriore fiducia a un gruppo in costante crescita. Con 28 punti all’attivo, il Tolfa occupa il settimo posto in classifica ed è distante appena tre lunghezze dall’ultimo piazzamento utile per gli spareggi promozione. Una graduatoria corta e ancora tutta da scrivere, nella quale ogni risultato può fare la differenza. Il turno potrebbe rivelarsi favorevole anche alla luce degli scontri diretti che coinvolgono le squadre davanti, ma per i collinari la priorità resta quella di pensare esclusivamente al proprio percorso. Di fronte ci sarà un Atletico Monterano in grande difficoltà, penultimo in classifica e alle prese con una stagione che rischia di diventare molto complicata. Proprio per questo la gara nasconde insidie: la necessità di fare punti dei padroni di casa si intreccia con la voglia del Tolfa di confermare il proprio stato di forma e di non disperdere quanto di buono costruito nell’ultimo periodo. Sul fronte della formazione, Cafarelli può contare su una rosa quasi al completo. Recuperate diverse pedine importanti, compresi gli uomini di maggior peso offensivo, con i Vittorini nuovamente a disposizione. Bernardini è ancora alla ricerca della migliore condizione dopo lo stop seguito all’incidente di alcune settimane fa, ma il tecnico dispone comunque di soluzioni adeguate per affrontare un match che richiederà attenzione, equilibrio e concretezza. La sfida assume anche i contorni di un derby sentito, per la vicinanza tra Tolfa e Canale Monterano e per i numerosi incroci di passato tra le due rose. Un ulteriore elemento che contribuisce ad alzare il livello di tensione agonistica in una partita che, per i biancorossi, rappresenta un banco di prova fondamentale per confermare ambizioni e solidità.

