Tolfa si prepara a vivere una serata di emozioni e di grande partecipazione popolare. Stasera alle 21, in piazza Vittorio Veneto andrà in scena il gran finale della prima edizione delle Olimpiadi dei Rioni 2025, il nuovo progetto ideato e promosso dalla nuova Pro Loco e subito abbracciato con entusiasmo dai sette Rioni storici del paese: Rocca, Poggiarello, Cappuccini, Lizzera, Sughera, Casalaccio e Battaglione. Un’iniziativa fresca e coinvolgente, nata per arricchire il già fitto cartellone estivo di Tolfa, che quest’anno ha visto alternarsi sei weekend di sagre e tre importanti competizioni equestri – il 35° Torneo Rionale dei Butteri, il 55° Torneo Regionale dei Butteri e il 7° Drappo dei Rioni – consolidando il ruolo del borgo come vera e propria “Città del Cavallo”.

Le Olimpiadi dei Rioni sono partite lo scorso 22 giugno con il torneo di tennis, organizzato sotto l’attenta supervisione delle coach Federica ed Eleonora Copponi del Tennis Club Monti della Tolfa. È stata poi la volta del torneo di basket il 14 luglio, diretto dal coach Daniele Crocicchia della Monti della Tolfa Basket, che ha visto i rionali sfidarsi in partite appassionanti e combattute punto su punto. Stasera le Olimpiadi dei Rioni si chiuderanno con il torneo di pallavolo diretto dal team tecnico della Tolfa Volley, guidato dalle coach Federica Pacchiarotti e Barbara Pasquini e al termine delle sfide si deciderà il vincitore assoluto.

Sotto le luci di piazza Vittorio Veneto, trasformata per l’occasione in un palcoscenico sportivo a cielo aperto, bambini, ragazzi e adulti dei diversi Rioni scenderanno in campo sostenuti dal tifo infuocato dei propri rioni. Le Olimpiadi dei Rioni non sono solo una competizione, ma un’occasione per rafforzare i legami e condividere valori. La partecipazione è stata altissima sin dal primo appuntamento, con il pubblico che ha seguito con passione ogni match, tifando, esultando e sostenendo i propri rappresentanti.

«È un progetto nato per creare nuovi momenti di aggregazione, ma anche per promuovere lo sport e lo spirito di squadra – spiegano dalla Pro Loco – vedere la piazza piena di persone, giovani e meno giovani, unite dal tifo e dalla passione, è la conferma che questa è stata la strada giusta».

Al termine della serata il Rione con il punteggio più alto conquistato nei tre tornei sarà proclamato campione della prima edizione delle Olimpiadi dei Rioni 2025. Seguiranno le premiazioni ufficiali curate dalla Pro Loco con il patrocinio del Comune di Tolfa. Tolfa ancora una volta dimostra la sua capacità di fare comunità. La trasformazione di piazza Vittorio Veneto in una vera e propria arena sportiva in notturna darà vita a un grande evento, dove la sana competizione incontra la voglia di stare insieme, ridere, applaudire e sostenere i colori del proprio rione. Stasera, il sipario si alzerà sull’ultimo atto di una sfida che ha acceso l’estate tolfetana. Solo un Rione porterà a casa la prima, storica Coppa delle Olimpiadi, ma la vittoria, già da ora, è della comunità intera, che ancora una volta ha dimostrato di saper unire tradizione, sport e passione in un’unica, grande festa.

