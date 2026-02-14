C’è aria di grande calcio allo Scoponi. La 23esima giornata del campionato di Promozione, girone A, porta a Tolfa la capolista Borgo Palidoro, protagonista di una stagione praticamente a sé, e trasforma la sfida di domenica in uno degli appuntamenti più attesi dell’anno per la tifoseria collinare. Fischio d'inizio alle ore 11. Non è una partita come le altre: è il confronto tra chi domina il campionato e un Tolfa che, davanti al proprio pubblico, vuole misurarsi senza timori reverenziali contro la squadra più forte del girone. Per i biancorossi di mister Emiliano Cafarelli il momento non è dei più semplici. La gara arriva a pochi giorni dalla sconfitta infrasettimanale di Coppa Italia contro il Rosticciana Real San Basilio, altro impegno di livello che ha messo alla prova energie fisiche e mentali della squadra. Nel giro di una settimana, dunque, i collinari si trovano ad affrontare due “big match” consecutivi, un passaggio di stagione che può dire molto sulla personalità del gruppo.

«Sappiamo di andare incontro a una partita importantissima contro la squadra più forte del girone – spiega Cafarelli – una squadra che fino ad oggi ha dimostrato di fare un campionato a parte. Ma proprio per questo dobbiamo cercare di fare una grande partita, mettendo in campo tutto quello che abbiamo preparato durante la settimana. Mercoledì la prestazione è stata davvero ottima e l’ho detto chiaramente anche ai ragazzi: quello è il livello di atteggiamento che voglio rivedere. Più che sperare che le cose girino in maniera diversa, dobbiamo essere noi a farle girare nel verso giusto, con il lavoro e con l’attenzione». Il Tolfa dovrà fare i conti anche con qualche defezione, ma l’idea è quella di non cambiare pelle: aggressività, compattezza e spirito di sacrificio saranno le armi principali per provare a limitare la qualità della capolista. «So che ci sarà la giusta concentrazione – prosegue il tecnico – perché i ragazzi sono consapevoli dell’importanza della partita. Affrontiamo un avversario fortissimo, ma in casa nostra cercheremo di dire la nostra, come abbiamo sempre fatto». Sulla stessa linea il ds Marcello Smacchia: «Questa gara sarà fondamentale per la nostra squadra: l’unico risultato valido è la vittoria. Ogni domenica, ormai, si gioca come in una finale, e questo incontro non farà eccezione. Affronteremo la prima della classe, una squadra straordinaria che ha dominato il girone d’andata e continua a dimostrarsi la più costante nel ritorno. Sarà una sfida aperta e spettacolare. La nostra squadra arriva dalla sconfitta di mercoledì, una gara che ha preso una piega inattesa a causa di qualche errore, ma da cui abbiamo imparato. Nonostante gli imprevisti, il gruppo resta compatto, motivato e pronto a reagire. Sarà assente Cristian Vittorini e Marco Roccisano per infortunio, ma tutti gli altri giocatori sono al massimo della forma. La squadra è carica e determinata a offrire una prestazione di alto livello. Invitiamo i nostri tifosi a essere presenti domenica alle 11 assisteremo insieme a una grande partita di calcio». Allo Scoponi si annuncia, quindi, una domenica di quelle che accendono la passione: il Tolfa chiamato all’impresa, il Borgo Palidoro a difendere il primato. Novanta minuti che valgono molto più di tre punti, perché raccontano ambizioni, carattere e orgoglio di un’intera comunità sportiva.

