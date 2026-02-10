La Tirreno Atletica Civitavecchia ha vissuto ad Albufeira, in Portogallo, una delle esperienze più prestigiose della propria storia recente partecipando alla Coppa Europa per club di cross, chiusa con un significativo 16° posto continentale nella rassegna numero 61, andata in scena per il terzo anno consecutivo sui percorsi dell’Algarve. Un risultato che assume ancora più valore considerando il livello altissimo della manifestazione, riservata alle migliori società europee e strutturata con squadre composte da un massimo di sei atleti, quattro al via e punteggio determinato dai migliori tre piazzamenti.

Nella prova femminile under 20, disputata sulla distanza di 5,620 chilometri, il club civitavecchiese si è presentato con un terzetto giovane ma competitivo formato dalla campionessa italiana juniores dei 3000 siepi Asia Bernardini, insieme a Myriam Tofi e Chiara Fanelli. Per le atlete della Tirreno Atletica si è trattato di un confronto diretto con l’élite europea della corsa campestre, in una competizione seguita anche in diretta streaming sul portale Eurovision Sport e sul canale YouTube di European Athletics.

Il percorso portoghese ha proposto l’espressione più completa e selettiva del cross: tracciato duro, reso ancora più impegnativo dal fango, con ostacoli rialzati in stile siepi e continui saliscendi a “gobbe di cammello”, alternando tratti nel bosco e passaggi in radura. In queste condizioni le civitavecchiesi hanno mantenuto ritmi intorno ai 4’ al chilometro, lottando metro dopo metro senza mai uscire dalla gara e dimostrando compattezza e spirito di squadra.

Ottime le prove individuali: Asia Bernardini ha chiuso in 21’52”, seguita da Myriam Tofi in 23’58” e da Chiara Fanelli in 24’38”. Piazzamenti che hanno contribuito al sedicesimo posto europeo, traguardo che rappresenta un motivo di orgoglio per l’intera società e, più in generale, per il movimento dell’atletica cittadina.

La partecipazione alla rassegna continentale è il punto di arrivo di un percorso iniziato un anno fa con lo splendido argento di squadra ai Campionati italiani di cross, maturato a pari punti con la formazione lombarda vincitrice soltanto per lo scarto delle posizioni. Da allora il gruppo ha proseguito il lavoro con continuità, seguendo programmi mirati e mantenendo alta l’intensità degli allenamenti in attesa della convocazione ufficiale arrivata a dicembre.

Il regolamento legato alla composizione della squadra under 20 ha però costretto a rinunciare a due protagoniste del tricolore come Dafne Capitani e Sara Pontani, nel frattempo passate alla categoria U23. Al loro posto è stata inserita Chiara Fanelli, premiata per l’impegno e la costanza mostrati durante la stagione, qualità confermate anche dal minimo indoor ottenuto sui 3000 metri che le vale la presenza ai Campionati italiani di cross 2026 in Sicilia.

Proprio mentre le compagne erano impegnate in Algarve, Sara Pontani ha gareggiato nei 1500 metri indoor ai tricolori U23, migliorando il proprio personale fino a 4’40”00 e risalendo diverse posizioni in classifica nazionale, ulteriore segnale della crescita complessiva del gruppo.

Dietro il sedicesimo posto europeo c’è un lavoro profondo e spesso invisibile, fatto di tecnici, dirigenti e staff che sostengono quotidianamente l’attività della Tirreno Atletica. Un intreccio di competenze e passione che ha permesso alle giovani civitavecchiesi di confrontarsi con le migliori realtà continentali, vivendo un’esperienza formativa e ad alto tasso emotivo. Essere presenti tra le grandi d’Europa rappresenta già di per sé un traguardo importante e pone basi solide per le prossime stagioni.