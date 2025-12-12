Prima contro ultima. L'Aranova sfida l’Aurelia Antica Aurelio e snobbarla sarebbe un grave errore. I romani che si presenteranno domenica alle ore 11 al campo delle Muracciole hanno cambiato il tecnico, affidando la squadra all'esperto Fazzini, nome di esperienza chiamato per risollevare la sorti della formazione capitolina, che fino ad oggi ha raccolto solo due pareggi. In casa Aranova, invece, regna un moderato entusiasmo e la gara contro il fanalino di coda non sarà semplice da sbrigliare. Il successo in quel di Viterbo ha permesso agli uomini di Daniele Scarfini di continuare la marcia in prima posizione, con un vantaggio di quattro lunghezze sul Civitavecchia. Sulle tribune sono annunciati 200 spettatori, il via è alle ore 11.

