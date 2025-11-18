Il Real Fabrica festeggia la sua prima vittoria esterna della stagione imponendosi per 1-0 contro l'Atletico Focene, in quel dello stadio Nannini. Un successo preziosissimo, maturato nella settima giornata del girone C di Prima Categoria, che conferma l’ottimo momento di forma della compagine ospite. A decidere la sfida è stato un gioiello messo a segno da Di Battista, autore a metà del primo tempo di una conclusione impeccabile, partita dal limite dell’area e terminata alle spalle del portiere avversario. Un colpo da tre punti che ha indirizzato il match e premiato l’atteggiamento propositivo dei capitolini nella fase iniziale della sfida. Nel finale il Focene di mister Cuffaro ha provato con decisione a raddrizzare l’incontro, colpendo anche un legno che ha fatto tremare la retroguardia del Real Fabrica. Quest'ultimo, ha saputo resistere con carattere, compattezza e grande spirito di sacrificio, blindando un risultato che vale oro per la classifica. Con questo successo sale infatti a 11 punti, dando ulteriore valore alla propria stagione. Momento complicato invece per il Focene, incappato nella terza sconfitta di fila, che resta fermo a quota 10 punti. Ottavo in graduatoria, dovrà provare a rialzarsi già nel prossimo impegno contro il Civita Castellana.

