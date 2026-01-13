La dodicesima giornata del campionato di Terza Categoria ha portato con sé numerose sorprese, rivoluzionando ulteriormente la classifica. Un evento di particolare rilevanza è stata la sconfitta interna dell'ex capolista solitaria Oratorio Grandori, che, con 25 punti e una gara in più, è stata battuta dal Bolsena (22) con il punteggio di 3-1. In vetta alla classifica, l'Oratorio Grandori è stato raggiunto dallo Sporting Bagnoregio, che ha ottenuto una netta vittoria per 3-0 sul campo dell'Ischia di Castro (10). Il Cellere, attualmente a 23 punti, ha dimostrato la propria competitività vincendo per 3-2 sul campo dello Sport Education Gallese (22), che ha subito così il suo primo ko stagionale. A seguire, il Bassano in Teverina ha fatto un notevole balzo in classifica, portandosi a 22 punti grazie a un impressionante 6-1 inflitto al Barco Murialdina (6). Il Tuscia United, attualmente a 21 punti, ha ottenuto una vittoria fondamentale contro il Vetriolo (2), chiudendo il match sul 3-2. Un notevole successo è stato registrato anche per il Giglio Vecchio, che ha conquistato il suo primo successo interno della stagione battendo il Corchiano (0) con un convincente 4-1. Infine, la Vejanese ha chiuso la giornata con un largo 6-1 sul Football Club Nepi. Queste le gare della terz’ultima di andata in programma nel prossimo fine settimana: sabato 17 gennaio alle 14,30 Cellere-Bassano Calcio, Corchiano-Amatori Calcio Bassano Romano, Fc Nepi-Ischia di Castro, Sporting Bagnoregio-Sport Education Gallese, Vetriolo-Giglio Vecchio. Domenica 18 gennaio alle 14,30 Barco-Tuscia United e Bolsena-Vejanese. Riposa l’Oratorio Grandori.