CIVITAVECCHIA – «Investire nella riqualificazione dei reparti di Ginecologia, Ostetricia e Neonatologia significa prendersi cura delle donne, dei neonati e delle famiglie, offrendo loro spazi più sicuri, moderni e umanizzati. L’Ospedale San Paolo di Civitavecchia torna a essere un punto di riferimento per il territorio, grazie al lavoro della Asl Roma 4 e dei professionisti che ogni giorno garantiscono assistenza di qualità».

Lo scrive sui social il presidente della Regione Lazio Francesco Rocca all’indomani dell’inaugurazione dei reparti riqualificati di Ginecologia e Ostetricia e di Neonatologia e Nido del nosocomio cittadino. Nuovi spazi che valorizzano lo straordinario lavoro dei professionisti guidati dal dottor Alessandro Lena.

«A breve – prosegue Rocca – saremo in grado di attivare anche il servizio di partoanalgesia, per garantire alle donne questa possibilità. Continueremo a lavorare per ridurre le disuguaglianze e assicurare servizi sanitari all’altezza dei bisogni dei cittadini, a partire dai momenti più delicati della vita come la nascita».

Una notizia fondamentale per il rilancio del punto nascita dell’ospedale San Paolo, il tassello mancante, quello che sostanzialmente spingeva le partorienti verso la Capitale perché l'epidurale è quello che da anni mancava alla Ginecologia, le parole del presidente Rocca da un lato rassicurano e danno validità a promesse che già negli anni sono state fatte e rifatte e dall’altro benedicono il lavoro della direzione aziendale guidata dalla dg Rosaria Marino. Parole che, tra l’altro, arrivano dopo la piccata lettera inviata dal sindaco di Civitavecchia Marco Piendibene in merito a vertenze, servizi e carenze nella Asl Roma 4.

Intanto, ieri, si è finalmente chiuso uno dei cantieri – forse il più sfortunato – che insistono nell’ospedale San Paolo di Civitavecchia restituendo alla città spazi oggetto di un percorso di profonda umanizzazione degli spazi di degenza: la nuova corsia è dotata di stanze doppie e singole, per un totale di 16 posti letto, con servizi igienici dedicati, nuovi arredi studiati per garantire comfort e funzionalità e una nuova sala per l’allattamento, pensata come ambiente riservato e accogliente a supporto delle neomamme. Importanti innovazioni hanno interessato anche il reparto di Neonatologia e Nido, con l’ammodernamento delle tecnologie per la gestione delle emergenze e l’acquisizione di nuove incubatrici e culle, in linea con i più elevati standard di sicurezza e assistenza neonatale. Tra gli interventi più rilevanti, la realizzazione di una nuova area di osservazione del Nido, che consente ai familiari di vedere i neonati in totale sicurezza.

Ma nel corso della presentazione del restyling è stata data un’altra notizia di fondamentale importanza: i lavori per il rinnovamento del Pronto soccorso termineranno entro marzo e si potrà riaprire l’ingresso principale del San Paolo mettendo fine ai disagi dei cittadini.

