TARQUINIA – E’ morta la donna 75enne investita lungo via delle Croci a Tarquinia la mattina del 5 gennaio. L’incidente è avvenuto all’altezza del laboratorio analisi secondo una dinamica ancora al vaglio della Polizia locale intervenuta sul posto. La donna era apparsa da subito in gravi condizioni, tanto che è stato necessario il trasferimento in ospedale con l’eliambulanza. Le sue condizioni, secondo quanto appreso, sarebbero poi precipitate fino al decesso. Il giovane alla guida dell’auto si era fermato per prestare subito soccorso alla donna. Dovrà ora rispondere del reato di omicidio stradale.

