TARQUINIA - Non solo lotteria Italia. Anche il Gratta e vinci regala sorrisi al comprensorio con Tarquinia protagonista grazie al Mega miliardario new.

Sono in tutto tre le vincite milionarie realizzate con tre diversi tagliandi di Gratta e vinci, due dei quali appartenenti proprio alla famiglia Miliardario, tra i più amati dai giocatori. Oltre ai 2 milioni di euro vinti a Tarquinia, secondo quanto riportato da Agimeg, figurano due vincite a Roma, una da 5 milioni di euro con Mega Miliardario New, in una ricevitoria di piazza Eschilo 29 ad Acilia; e 1.000.000 di euro con Edizione Speciale Vip, a Roma, in via Val di Lanzo 39. Il Lazio si conferma quindi in assoluto il protagonista di questo avvio di 2026 sul fronte delle vincite milionarie, dopo le tre grandi vincite della Lotteria Italia, con 5 milioni di euro a Roma, 2,5 milioni a Ciampino (Roma) e 1 milione di euro ad Albano Laziale (Roma).

«Il Gratta e vinci Mega Miliardario New, dal costo di 10 euro, mantiene la struttura classica della serie – spiega Agimeg - introducendo però i Bonus X5 e X10, che permettono di moltiplicare il premio associato ai numeri vincenti. Anche in questo caso, la presenza dei simboli speciali garantisce vincite immediate, mentre il Lingotto assegna tutti i premi dell’area di gioco. Il premio massimo previsto è di 2.000.000 di euro, proprio quello centrato a Tarquinia, con una gamma di premi intermedi che arriva fino a 500.000 euro».

