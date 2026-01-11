CIVITAVECCHIA – Una bellissima mattinata dedicata ai bambini, piena di sorrisi, colori e partecipazione in piazza della Vita. Lo ha sottolineato il sindaco Piendibene al termine della manifestazione “Il Mercante in fiera – La Befana in piazza”.

«L’evento ha trasformato la piazza in uno spazio di festa e condivisione, regalando a tante famiglie un momento semplice ma prezioso - ha detto il primo cittadino - Un grazie sincero alla Croce rossa italiana, comitato di Civitavecchia, all’assessorato alle Politiche sociali e all’assessora Antonella Maucioni, che insieme hanno reso possibile la distribuzione delle calze della Befana e l’organizzazione di un’iniziativa che ha unito divertimento e attenzione sociale. Grazie anche a tutti coloro che hanno contribuito, dalle realtà associative ai volontari, fino a chi ha lavorato dietro le quinte per far sì che tutto si svolgesse nel migliore dei modi. Sono momenti come questi che rendono viva una comunità».

