CERVETERI - Croce Rossa ha chiamato e la popolazione ha risposto. Ondata di solidarietà sabato al Carrefour di Cerveteri per la raccolta alimentare organizzata dal comitato locale S. Severa/S. Marinella.

«Infinitamente grazie a tutti i cittadini che hanno donato una parte della loro spesa a chi ha più bisogno», ha detto la presidente della Cri, Rosanna Saba.

«La raccolta alimentare rappresenta uno strumento fondamentale per continuare a garantire assistenza alimentare alle famiglie seguite dal nostro Comitato – ha aggiunto la presidente Cri del comitato locale – è chiaro che il pacco alimentare di per sé non rappresenta la soluzione ai problemi di tutte le famiglie, ma è sempre un aiuto valido, concreto e immediato. Da un singolo prodotto a persone che hanno donato interi carrelli di spesa, tutti hanno dato il proprio contributo: una testimonianza tangibile di quanto questa sia una comunità attenta e solidale».