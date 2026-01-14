Amministrazione
Capitaneria di porto, guerra alla pesca abusiva di ricci di mare
Il caso
Viterbo: braccianti sfruttati nei campi, i fratelli Calevi davanti al gup
La Procura ha chiesto il rinvio a giudizio per gli imprenditori finiti sotto inchiesta per le condizioni di un centinaio d
Il fatto
Ruba alcolici da un supermercato e, braccato dai carabinieri, li abbandona in un bar
La refurtiva è stata recuperata e restituita all’esercizio commerciale, indagini del carabinieri per risalire al ladro
Il fatto
Immigrazione clandestina, un arresto e un’espulsione
Nell’ambito di un servizio di controllo del territorio a Viterbo, la polizia ha fermato due tunisini di 20 e 29 anni in via Saffi
Cronaca
Maria Grazia Cucinotta: «Per me Tarquinia ha già vinto»
Lo ha detto l’attrice stamane alla presentazione del progetto “Via etrusca” La città è candidata con i comuni della Dmo Etruskey a capitale della cultura 2028
Alessandra Rosati
L’incidente
Pedone investito da un’auto ed elitrasportato in ospedale
È accaduto intorno a mezzogiorno nella frazione Grazie di Montefiascone, lungo la strada provinciale 127
L’odissea
Cancello della caserma ko da un mese, «nessun intervento di riparazione»
I vigili del fuoco di Cerenova lo devono aprire manualmente
Cronaca
Tarquinia, Augusto Pancotti si è dimesso da presidente dell’Unione nazionale veterani dello Sport
Alessandra Rosati
Cronaca
TG +24 edizione 14 Gennaio 2026
l’iniziativa
Giustizia, costituito a Civitavecchia il comitato per il no al referendum
redazione web
