mercoledì, 14.01.2026
Cronaca
Capitaneria di porto, guerra alla pesca abusiva di ricci di mare
Il caso

Viterbo: braccianti sfruttati nei campi, i fratelli Calevi davanti al gup

La Procura ha chiesto il rinvio a giudizio per gli imprenditori finiti sotto inchiesta per le condizioni di un centinaio d
Il fatto

Ruba alcolici da un supermercato e, braccato dai carabinieri, li abbandona in un bar

La refurtiva è stata recuperata e restituita all’esercizio commerciale, indagini del carabinieri per risalire al ladro
Il fatto

Immigrazione clandestina, un arresto e un’espulsione

Nell’ambito di un servizio di controllo del territorio a Viterbo, la polizia ha fermato due tunisini di 20 e 29 anni in via Saffi
Cronaca

Maria Grazia Cucinotta: «Per me Tarquinia ha già vinto»

Lo ha detto l’attrice stamane alla presentazione del progetto “Via etrusca” La città è candidata con i comuni della Dmo Etruskey a capitale della cultura 2028
Alessandra Rosati
L’incidente

Pedone investito da un’auto ed elitrasportato in ospedale

È accaduto intorno a mezzogiorno nella frazione Grazie di Montefiascone, lungo la strada provinciale 127
L’odissea

Cancello della caserma ko da un mese, «nessun intervento di riparazione»

I vigili del fuoco di Cerenova lo devono aprire manualmente
Cronaca

Tarquinia, Augusto Pancotti si è dimesso da presidente dell’Unione nazionale veterani dello Sport

Alessandra Rosati
Cronaca

TG +24 edizione 14 Gennaio 2026

l’iniziativa

Giustizia, costituito a Civitavecchia il comitato per il no al referendum

redazione web
