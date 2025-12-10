Nell’ ottava giornata di andata del campionato di Terza Categoria, si confermano le posizioni di vertice per l'Oratorio Grandori e il Bolsena Calcio, rispettivamente capolista e seconda in classifica.

L’Oratorio Grandori ha consolidato la sua leadership vincendo il derby casalingo contro il Barco Murialdina con un punteggio di 2-0, grazie ai gol di Di Martino e Randisi. Con questo successo, la squadra si porta a 19 punti, mantenendo un vantaggio di un punto sulla seconda, il Bolsena Calcio.

Il Bolsena, infatti, ha disputato un match ad alta intensità, imponendosi con un netto 2-0 sul Cellere, che subisce così la sua prima sconfitta stagionale. Le reti per il Bolsena sono state firmate da Parrino e Menghini, contribuendo a consolidare l'imbattibilità della squadra, ora a 18 punti.

Frena, invece, lo Sporting Bagnoregio, che è riuscito a ottenere solo un pareggio (1-1) nella trasferta contro il FC Nepi. I gol sono stati realizzati da Arriga per gli ospiti e Monemi per i padroni di casa, portando la squadra a 15 punti in classifica.Nelle altre gare della giornata, il Giglio Vecchio ha ottenuto un bel colpo corsaro, vincendo 2-0 a Bassano in Teverina grazie alle reti di Chiravalle e Vallone. Anche lo Sport Education Gallese ha avuto successo sul proprio campo, imponendosi con un secco 2-0 sull’Amatori Bassano Romano, con i gol di Ortenzi e Narduzzi.

Da segnalare, inoltre, il primo successo stagionale per l’Ischia di Castro, che ha battuto per 3-0 il fanalino di coda Corchiano, ancora fermo a zero punti. Le reti della partita sono state messe a segno da Povea, Schiada e Dominici. La Vejanese, infine, si è imposta in casa per 4-1 contro il Vetriolo, salendo a quota 9 punti. Le marcature della Vejanese sono state ad opera di Pasquali (due volte), Pucci e Pierlorenzi, mentre Scivola ha siglato la rete della bandiera per gli sconfitti.

Il Tuscia United, settimo in classifica con 11 punti, ha osservato un turno di riposo. Al termine della nona giornata, rimangono senza vittorie solo Corchiano e Vetriolo, mentre restano imbattute le compagini di Bolsena Calcio, Sport Education Gallese e Sporting Bagnoregio. I confronti del prossimo turno sono i seguenti: sabato 13 dicembre ore 14,30 Cellere-Oratorio Grandori, Corchiano-Sport Education Gallese, Giglio Vecchio-Tuscia United, Sporting Bagnoregio-Bolsena Calcio e Vetriolo-Ischia di Castro. Domenica 14 dicembre alle 11 Amatori Calcio Bassano Romano-Bassano Calcio e alle 14,30 Barco Murialdina-Vejanese. Riposa il Fc Nepi.