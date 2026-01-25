Convincente prestazione dei tirrenici contro il Fiumicino, nel confronto giocato al Fronti. Il Santa Marinella ha vinto per 2 a 0, dimostrando di aver dimenticato in fretta la sconfitta subita dal Borgo Palidoro. Nonostante le assenze di Del Mastro, Brutti Orlando e con Cerroni non al 100 per 100 della forma fisica, i padroni di casa hanno giocato con grande determinazione, concedendo poco agli avversari. Mattatore della giornata il solito Peppe Tabarini che al di là dei due gol realizzati, ha confezionato almeno altre tre importanti occasioni da gol, tutte nel primo tempo, ed in particolare al 5' quando da buona posizione mette di poco fuori, al 20' quando spara in porta a colpo sicuro ma sulla linea respinge un difensore e al 40' quando con una staffilata dai 25 metri costringe il portiere ospite a superarsi per deviare in angolo. L'attaccante comunque trova il gol al 28' della ripresa quando, entrato in area, si libera di un avversario e mette in rete sul palo opposto. Al 41' fa doppietta grazie ad un delizioso assist di Cerroni. Un successo importante, che lancia i tirrenici al quarto posto, a due soli punti dalla zona play off. «Una bella vittoria – commenta Fracassa - che fa morale. È stato un Santa Marinella attento e compatto, abbiamo battagliato e messo la gara su un piano a noi congeniale. Alla vigilia sapevamo di partire con diverse defezioni quali Brutti, Orlando, Del Mastro e con Cerroni non al massimo, comunque, chi è andato in campo si è fatto trovare pronto. La coppia d’attacco con Tabarini e Astorelli classe 2007, ha funzionato alla perfezione, anche a centrocampo Casaccia, Tranquilli e Cuomo hanno fatto una grande partita. Sono contento per questa prestazione che ci dà lo slancio per preparare bene la gara con il Tolfa, che prevedo sarà una partita di gamba e dove ci dovremo far trovare pronti. La squadra sta prendendo fiducia, la vittoria ci dà morale e ci tiene a ridosso delle prime in classifica. Una vittoria che ci farà lavorare bene in settimana». Parola al ds Stefano Di Fiordo: «La squadra ha fatto una buona partita, sapevamo che con il Fiumicino non era facile perché i lidensi venivano da una serie di risultati utili consecutivi. Abbiamo ottenuto una vittoria contro una squadra ostica, ben messa in campo, ma noi siamo stati bravi ad aspettare il momento giusto per fare gol. Sono contento perché la squadra si è subito riscattata dopo la sconfitta di domenica scorsa. Adesso ci prepareremo per il Tolfa».

©RIPRODUZIONE RISERVATA