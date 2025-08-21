Missione compiuta, roster completato nei tempi voluti. La Supernova Fiumicino Asd annuncia con estrema soddisfazione di aver tesserato per la DR1 il playmaker Justin Vivero. Il classe 2002, nonostante la giovane età, vanta già un curriculum di tutto rispetto in categorie superiori. Ma andiamo con ordine: cresciuto nelle giovanili della Uisp XVIII, dove gioca anche il campionato Eccellenza, il neo rossonero entra poi in pianta stabile in prima squadra disputando due stagioni in C Silver, nel 2021-2022 gioca nella stessa categoria ma con la Virtus Pomezia, a seguire poi è sempre protagonista in C ma con la Uisp, l’Invicta 93centro e la Smit, dopodiché nella scorsa stagione torna alla Uisp per giocare in DR1 (9.5 punti e 4 assist di media a partita).

Vivero e il suo approdo alla Supernova: «Arrivo con la voglia di voler lottare insieme ai miei compagni di squadra per il risultato più importante della stagione, gli stimoli sono alti complice il progetto serio della società. Sono contento della fiducia che la Supernova ha riposto in me e non vedo l’ora di poter iniziare per ripagarla. Sono un giocatore che non si risparmia mai, specie in difesa. Contento di intraprendere questa nuova sfida».

Altresì la Supernova ci tiene a ringraziare vivamente chi non farà più parte del roster, per scelta societaria o per scelta dei diretti interessati, nella stagione sportiva 2025-2026: Nicola Profumo, Stefano Di Pietro, Samuel Maduka, Marco Grasselli, Luca Ukmar, Federico Bifulco, Manuele Confalone, Dario Di Giovanna e Luca Allevi. A loro, da parte della dirigenza, è rivolto un grande in bocca al lupo per il futuro.

