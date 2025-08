Provare ad essere protagonisti, divertirsi in campo e far divertire anche i tifosi che dovranno ritrovare i propri valori e la propria passione nei beniamini che indosseranno la canotta rossonera. La missione della Supernova Fiumicino della DR1 è stata annunciata sin dal primo momento, per questo motivo il presidente Porfidia ha deciso di costruire un roster che rispecchiasse i propri valori. Ecco perché il gruppo affidato a coach Cipriani sarà formato da riconferme importanti, ma anche da giocatori che oltre ad aver sempre giocato in categorie superiori si riconosceranno perfettamente nel modus operandi della Supernova che intanto con estrema soddisfazione annuncia già la prima grande novità: il tesseramento dell’esperto play-guardia Mattia Norcino. Il classe 1993, non solo buon finalizzatore ma anche ottimo assistman, gioca la sua prima stagione da protagonista nel 2012-2013 con il Delta Salerno in DNC, categoria che vive poi per altri tre anni con Benevento. Nel 2015-2016 si trasferisce alla Scandone Avellino in Serie A, a seguire disputa tre grandi stagioni in B Nazionale con Isernia, Battipaglia e Crema. Negli ultimi tempi, invece, decide di dare priorità alla vita lavorativa, ma nonostante questo non smette di giocare e lo fa anche bene con l’Opera Basket in Serie C lombarda e con Cerveteri nei mesi scorsi nella C laziale (13 punti di media a gara).

Le prime parole di Norcino da rossonero: «Ho scelto la Supernova perché sin dal primo momento ho appurato un forte interesse da parte del club, ho percepito sin da subito entusiasmo e grande passione per il nostro sport. C’è tanta voglia di fare bene e questo ha fatto sicuramente la differenza nella scelta. La stagione? Sarà lunga e imprevedibile, quindi è inutile fare previsioni al momento. Di sicuro proveremo a stare in alto il più possibile, ma per farlo dovremo impegnarci al massimo e remare tutti nella stessa direzione. In tal senso sarà importante anche il supporto dei nostri tifosi che ci auguriamo possano affollare il Pala Supernova».

