CIVITAVECCHIA – Nel fine settimana trascorso, i Carabinieri della Compagnia di Civitavecchia hanno condotto un servizio straordinario di controllo lungo il litorale nord di Roma. L’attività, svolta in collaborazione con il personale della Motovedetta della Compagnia, è stata finalizzata alla verifica delle condizioni di sicurezza degli stabilimenti balneari e alla tutela dei bagnanti, con particolare attenzione al rispetto delle normative in materia di dotazioni di salvataggio, presidi sanitari e presenza del personale addetto.

Nel corso dell’operazione sono stati ispezionati sette stabilimenti balneari. In tre di essi sono emerse irregolarità riguardanti le norme sanitarie e i requisiti di sicurezza previsti per il personale di salvataggio. Per tali violazioni, sono state elevate cinque sanzioni amministrative, per un importo complessivo pari a 4.128 euro, nei confronti dei rispettivi gestori. L’intervento rientra nel più ampio piano di controllo e prevenzione disposto dal Comando Provinciale Carabinieri di Roma.

